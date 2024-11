Ilfoglio.it - Il tempo del disordine mondiale in cui democrazia e occidente sono solo ricordi

Le elezioni rumeneun colpo di grazia. Non c’è niente di più prezioso del senso di responsabilità, e niente di più letale. Soprattutto quando si tratti di. Fragile, maneggiare con cura – può andare in pezzi. E quando è andata? Gli espedienti lessicali per esorcizzarne la constatazione simoltiplicati, la democratura, lailliberale. Quella che una volta era sentita come una parzialità, se non una truffa, la“formale” opposta a quella “sostanziale”, è andata riducendo le sue pretese fino a un estremo, esile appiglio: le elezioni, il suffragio universale. Le altre condizioni si assottigliavano, il vigore di un’opinione pubblica e delle sue sedi, una libertà di pensiero e di espressione, un bilanciamento di poteri, restavano tuttavia le più o meno libere elezioni.