Iodonna.it - Il ballerino se ne va «a seguito di divergenze professionali». Il litigio con la giurata di sabato scorso è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Nel pomeriggio del 25 novembre, in un comunicato ufficiale della Rai, è arrivato l’annuncio che ha scosso il pubblico di Ballando con le Stelle. Angelo Madonia,noto per la sua relazione con Sonia Bruganelli e per essere l’insegnante di Federica Pellegrini, lascia il programma. «Adiemerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso», ha scritto la produzione, che ha anche espresso gratitudine per il suo contributo. La notizia arriva dopo settimane di tensione, culminate nell’incidente dicon Selvaggia Lucarelli. “Ballando con le stelle 2024”, cast: coppie, giuria, maestri guarda le foto Scintille tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli a BallandoDurante l’ultima puntata, le scintille tra Madonia e Lucarelli hanno acceso lo show.