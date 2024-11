Puntomagazine.it - Santa Maria Capua Vetere: “Questo Non è Amore” evento organizzato dall’ Associazione Ali della Mente

Con la collaborazione della Polizia di Stato e Questura di Caserta procede una nuova edizione del progetto "Questo non è Amore". Martedì 26 novembre 2024, alle ore 19.00, presso il Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, si terrà, alla presenza del Capo della Polizia Vittorio Pisani, la presentazione della nuova edizione del progetto "Questo NON è Amore". Teatro e tanta musica con la Banda Musicale per parlare di contrasto alla violenza di genere e dell'impegno della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno. Presenti alla serata i volontari dell'Associazione di Spazio Donna nata nel 1990 a Caserta per la difesa e la salvaguardia della libertà delle donne. Nell'occasione sarà presentato lo spot e il corto sulla violenza di genere ideato dall'Associazione Ali della Mente in collaborazione con la Polizia di Stato-Questura di Caserta