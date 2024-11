Gaeta.it - Nuovo sportello LGBT+ nel Municipio XIII: un centro di ascolto per tutti

Ildi Roma allarga l'offerta di servizi dedicati alla comunità, inaugurando unpensato per chi cerca supporto riguardo alla salute e al benessere psicofisico. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella lotta contro l'intolleranza e la violenza che ancora oggi molti cittadini affrontano a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere.Un servizio di sostegno nella comunitàAll'interno del Segretariato Sociale-PUA al pian terreno del, losi propone come un luogo sicuro dove gli utenti possono rivolgersi per ricevere supporto e informazioni. L'apertura di questoè una risposta concreta a una delle questioni più urgenti della nostra società: la necessità di spazi die di aiuto dove chiunque possa sentirsi accolto e supportato.