Quotidiano.net - Matilde Lorenzi, cosa non torna dell’incidente. I punti sotto la lente del Csm

Bolzano, 25 novembre 2024 – Ci sono responsabilità nella morte di? La procura di Bolzano ha archiviato l’inchiesta sull’incidente in allenamento costato la vita alla sciatrice azzurra. Ma sulla vicenda adesso accende un faro il Consiglio superiore della magistratura. Il consigliere del Csm Ernesto Carbone ha depositato la richiesta per l’apertura di una pratica allo scopo di accertare la correttezza e completezza dell’indagine condotta dai magistrati di Bolzano. “La Procura di Bolzano – scrive Carbone nell’atto – ha provveduto a chiudere le indagini in modo sbrigativo, nel giro di poche ore, non ravvisando alcuna responsabilità penale nella vicenda, che, invece, come si apprende da fonti di stampa, presenta numerosi aspetti poco chiari”. E qui Carbone elenca quelli che sarebbero ideboli del lavoro svolto dalla procura.