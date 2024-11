Lanazione.it - A Firenze vince il Natale solidale: ecco gli appuntamenti per "fare del bene"

, 25 novembre 2024 - La festa più attesa dell’anno, un momento in cui dedicarsi ai propri cari senza lasciare indietro nessuno. Ailè molto più di alberi addobbati e luci scintillanti: è un’occasione concreta di solidarietà e riscoprire il vero spirito del 25 dicembre. D'altra parte come diceva H.D.Thoreau “la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai".una mappa con le principali iniziative in città. Chesarebbe senza un pasto caldo? La Fondazione Caritas onlus invita a donare un menu natalizio per gli ospiti delle mense cittadine. Attraverso il sito "La spesa che vale", progetto che permette di sostenere il servizio gestito dalla Fondazione Solidarietà Caritas, attraverso una spesa online, si possono donare oltre ai singoli prodotti anche interi menu per le Feste in pacchetti” per 4, 10 o 30 persone.