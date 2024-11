Ilgiorno.it - Un altro fronte a Palazzo Cernezzi: "Ritardi negli aumenti e grave carenza di personale"

Non certo è la prima volta durante il suo mandato che il sindaco Alessandro Rapinese si scontra con i rappresentanti dei sindacati della Funzione Pubblica, in passato era stato per la decisione di chiudere nidi e scuole, una polemica tutt’che esaurita, adesso un nuovosi è aperto sul modo in cui viene gestito il Comune. In seguito a un’assemblea tra i dipendenti die le parti sociali si è deciso di proclamare lo stato di agitazione del. "L’amministrazione – spiegano in una nota i delegati della Funzione Pubblica di Cgil, Cisl e Uil – nonostante le rassicurazioni dell’ultima riunione sindacale, non ottempera al pagamento delle progressioni economiche entro novembre e non ha ancora proceduto ad aprire la contrattazione nell’anno 2024 che deve essere chiusa necessariamente entro il 31 dicembre.