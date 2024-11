Gaeta.it - Fabio Roia: La violenza di genere è un crimine strutturale da combattere con urgenza

Una riflessione importante sulladiarriva da, presidente del Tribunale di Milano, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le donne.ha sottolineato l'importanza di affrontare questo tema storico e sociale, senza lasciare spazio a giustificazioni inadeguate. I dati del tribunale milanese rivelano una preoccupante realtà, i numeri parlano chiaro: il problema dellasulle donne deve essere affrontato con serietà e senza ambiguità.Un fenomeno storico echiarisce che non sono gli immigrati a causare il problema delladi. Questo fenomeno affonda le radici nella storia e nella cultura, ed è definito da una serie di fattori sociali e strutturali. Negli ultimi dodici mesi, a Milano sono stati registrati 440 casi di condanna per reati legati alladi, un 15% in più rispetto all'anno precedente.