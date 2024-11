Oasport.it - LIVE SailGP, Dubai 2024 in DIRETTA: inizia gara-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.37 Siamo ormai a pochi metri dal passaggio al gate 3. Italia superata anche dal Canada nella lotta per la nona posizione.11.36 Stati Uniti e Australia saldamente al comando delle operazioni, Italia che sembra piantata in acqua in questa fase.11.34 Difficoltà di troppo per l’Italia che si trova imbottigliata al passaggio al gate e scende in nona posizione al secondo gate.11.33 Stati Uniti sempre in testa al gate 2, Australia che passa in seconda posizione a oltre 10? di distacco.11.33 Vento che si aggira attorno ai 10 km/h.11.32 In corso il secondo leg, Italia che rimane attorno alla quinta posizione quando ci si sta avvicinando al gate 2.11.31 Allo sprint del primo mark è l’imbarcazione americana a passare al comando, Italia che passa in quinta posizione.