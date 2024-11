361magazine.com - Grande Fratello, il gioco delle coppie, il verdetto e una sorpresa per Jessica: le anticipazioni

Leggi su 361magazine.com

al via questa sera con un nuovo appuntamento dalla casa più spiata d’Italia. Ecco le, ledi sabato 23 novembre 2024. Nuovo appuntamento questa sera con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.Un altro appuntamento con il reality show vedrà gli inquilini confrontarsi in unsunon consolidate e consolidate con Alfonso Signorini in prime time su Canale 5. E poi, ci sarà unaper. Infatti entrerà nella casa la mamma, la signora Marina, con la qualeha un legame bellissimo. Mamma che le è sempre stata accanto, anche quando le luci della ribalta si erano spente.