Panorama.it - Germania: La Bundeswehr addestra le aziende alla guerra

Lasi prepara all’emergenza. Laha redatto una prima versione di un documento di 1.000 pagine, “Operationsplan Deutschland” (Piano operativo per la). Secondo la “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (“FAZ”) nel documento viene descritto come dovrebbe comportarsi il Paese se fosse colpito più direttamente da unache all’Ucraina porrebbergarsi. Laavverte: «La Russia potrebbe essere disposta e capace di avanzare più a ovest tra quattro o cinque anni» Lo ha spiegato il tenente colonnello Jörn Plischke durante un evento presso la Camera di commercio di Amburgo, di cui ha riferito anche la "FAZ". La Russia si sta riarmando in modo massiccio: mentre attualmente produce 25 carri armati principali al mese, lane costruisce solo tre all’anno.