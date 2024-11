Ilrestodelcarlino.it - Cresce il grido d’allarme:: "Posti di lavoro da tutelare"

Si susseguono le espressioni di preoccupazione e solidarietà ai 320 lavoratori, insieme alle proposte di soluzioni tempestive ed efficaci per evitare le disastrose conseguenze della chiusura della Beko per l’intero entroterra e il sistema economico. Per il vicepresidente della Cna di Ascoli Piceno area montana, Antonio Scipioni, "vanno tutelati ididi tutte le maestranze attive nel settore degli elettrodomestici a Comunanza, nella Valdaso e nella Vallata del Tronto. In ballo c’è il destino dell’intera area montana che, per invertire la tendenza, avrebbe bisogno di vedere applicato un differenziale contributivo e fiscale che agevoli gli investimenti e diventa fondamentale l’applicazione della Zona Logistica Semplificata (Zls)". "Si sta rischiando di sottovalutare il peso economico di un indotto che, nella sola Comunanza, è in grado di stimolare bar, ristoranti, negozi e servizi" secondo Luigi Passaretti, presidente Form.