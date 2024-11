Sport.quotidiano.net - Basket b interregionale. Abc-Olimpia Legnaia rinviata. Use: domani alle 18 il big match contro Quarrata

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ultima giornata di andata nel campionato di Serie B, dove però questo weekend scenderà in campo soltanto l’Use Computer Gross. La gara che l’Abc Castelfiorentino avrebbe dovuto disputare in casa dell’è stata infatti posticipata, su richiesta della compagine fiorentina, a mercoledì 4 dicembre20 al Pala Filarete di Firenze. Torniamo così all’Use che invece, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso, sarà regolarmente in campo18 per un altro big-(arbitri Marinaro di Cascina e Pampaloni di Terranuova Bracciolini). Al Pala Sammontana di Empoli arriva infattiche con dodici punti si trova soltanto a due lunghezze di distanza dalla squadra di coach Valentino, che dopo la sconfitta di Sienala Mens Sana, seconda di fila, si è vista agganciare in vetta da Etrusca San Miniato e Club Lucca.