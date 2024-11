Oasport.it - Atletica, nasce una nuova competizione mondiale: debutta Ultimate Championship, parata di stelle e super montepremi

Unadileggera è ufficialmente nata ed è stata presentata dalla Federazione Internazionale: World Athleticssi disputerà per la prima volta nel 2026 (precisamente tra venerdì 11 e domenica 13 settembre) a Budapest (Ungheria) e intenderà incoronare “il migliore dei migliori”. Questa manifestazione avrà cadenza biennale e si svolgerà nelle stagioni che non prevedono il grande evento, ovvero i Mondiali e le Olimpiadi.World Athletics ha annunciato un nuovo format veloce e movimentato, innovativo per l’: tre serate di gare, ciascuna delle durate inferiore alle tre ore, durante le quali gli atleti “rappresenteranno se stessi e le proprie squadre nazionali, indossando i colori del proprio Paese”. Il Presidente Sebastian Coe ha dichiarato che sarà una rivoluzione per questo sport e per tutti gli atleti, che potranno essere ammirati come mai prima d’ora.