Sbircialanotizia.it - “Rischio Amsterdam? Basso, qui estremisti pro-Pal legati a sinistra, in Nord Europa a islamismo”, l’analisi dell’esperto

Leggi su Sbircialanotizia.it

"In quei Paesi le comunità musulmane sono giunte già alla terza o quarta generazione: l'Italia si trova ancora a cavallo tra la prima e la seconda generazione"emulazioneo radicalizzazione nelle manifestazioni pro-Palestina? "In Italia c'è una situazione diversa rispetto ad altri paesi europei come Francia, Germania o Regno Unito". Così all'Adnkronos Valerio .