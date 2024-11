Gaeta.it - Presentati in Basilicata i nuovi treni elettrici: un passo verso un servizio ferroviario rinnovato

Facebook WhatsAppTwitter Lasi prepara a una significativa modernizzazione del suo trasportograzie all’introduzione di. Il terzo esemplare di ottodi nuova generazione è in funzione sulla rete ferroviaria lucana dal 20 novembre. Questo aggiornamento fa parte di un progetto più ampio per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai passeggeri, seguendo il Contratto distipulato tra la Regione etalia.Gli investimenti per il rinnovo della flottaL’operazione di ammodernamento prevede investimenti totali di circa 98 milioni di euro. Di questi, circa 51 milioni saranno destinati all’acquisto deiconvogli, che rappresentano un simbolo della qualità e dell’affidabilità della flotta ditalia nella regione.