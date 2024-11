Gaeta.it - Nella giornata nazionale dell’albero, nuovi esemplari piantati al Giardino Inglese della Reggia di Caserta

Nel contesto, che si è celebrata ieri, ildiha visto l'aggiunta di novevegetali. Questa iniziativa è stata possibile grazie a una donazione privata che ha messo a disposizione specie storicamente documentate, alcune delle quali risalgono ai cataloghi delbotanico ottocentesco. La piantumazione non solo arricchisce il patrimonio botanico, ma sottolinea anche l'importanzaconservazione evalorizzazione degli alberi.Il dono di un appassionato di botanicaLa donazione è stata effettuata dal signor Pasquale De Lucia, un giovane con una grande passione per la botanica, il quale ha contattato il Museo Vanvitelliano circa un anno fa per offrire alcuni alberi.