Napoli-Roma | probabili formazioni ed altro

Attesa e curiosità sono rivolte al matche, soprattutto, alla prima gara sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri che sostituisce Juric esonerato dal club capitolino per un inizio campionato molto deludente., match valido per la 13ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Maradona didomenica 24 novembre, alle ore 18:00. Laè rimasta imbattuta nelle due sfide dello scorso campionato contro il(2-0 all”Olimpico nel dicembre 2023 e 2-2 al Maradona lo scorso aprile), i giallorossi non registrano una striscia più lunga senza sconfitta contro i partenopei in Serie A dal periodo tra il 2015 e il 2016. Ilè rimasto imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe contro lain campionato (3V, 3N), l’ultimo successo fuori casa dei giallorossi contro i partenopei risale al 3 marzo 2018 (4-2 con Eusebio Di Francesco allenatore).