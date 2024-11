Puntomagazine.it - Melito di Napoli: evento dell’Associazione Trasparenza per Melito per sensibilizzare il tema della violenza contro le donne

Leggi su Puntomagazine.it

Giornata Internazionalelasulle Donne: Iniziativa di Sensibilizzazione adi“In occasionegiornata internazionalelasulle donne la nostra associazione in collaborazione con il negozio di fiori “Talento” che si trova ain Via Papa Giovanni XXIII, 6 ha organizzato un gazebo informativo per la sensibilizzazione sul”. E quanto annuncia Stravolo Vincenzo Presidente dell’Organizzazione di Volontariatoper.“L’si terrà domenica 24 novembre dalle ore 09:30 adiin Piazza Santo Stefano – altezza chiesa S. M. Delle Grazie. Durante lo stesso oltre a un volantino informativo, verranno distribuite gerbere rosse a tutte le donne che saranno presenti. Tale iniziativa vuole rappresentare un grido d’allarmeun problema persistente e diffuso che affligge le donne in tutto il mondo e la gerbera rossa è stata scelta come simbolo per veicolare il messaggio di sostegno alle vittime” conclude StravoloSe ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e InstagramL'articolodiperperilleproviene da Punto! - Il web magazine.