Maxi traffico di droga, l'ex ras rossonero Luca Lucci tace davanti al gip

Milano, 22 novembre 2024 -capo della curva rossoneraè rimasto in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere con il gip di Milano nell'interrogatorio di garanzia dopo aver ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione e cessione di ingenti quantitativi di. La stessa scelta é stata fatta anche da tutti gli altri co-indagati finiti in carcere, tra cui i soci diRosario Trimboli e Rosario Calabria. Dall'indagine della GdF di Pavia, coordinata dal pm della Dda GianPrisco, sono contestati undici episodi, risalenti al 2020-21, di cessione di sostanze stupefacente, tra cui uno da 300 chilogrammi di hashish. Tutti gli affari sporchi di: dai biglietti di San Siro alladella ‘ndrangheta "Fra a me lo dici che nel cervello lo solo guerra", dicevanel luglio 2020 parlando per messaggio con Rosario Calabria.