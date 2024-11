Quotidiano.net - La nuova era Trump, i possibili scenari a Hollywood

Con la rielezione di Donaldalla Casa Bianca, il popolo americano si ritrova di fronte a una versione del Paese che riteneva superata quattro anni fa e che invece, in qualche modo, ha ripristinato. Lo slogan della campagna elettorale della rivale Kamala Harris, ‘We are not going back’, ‘Non torneremo indietro’, si è rivelato un errore di prospettiva e valutazione. “Sarà l’età dell’oro dell’America”, ha promesso il neo eletto 47esimo presidente degli Stati Uniti che, contestualmente, ha fatto una promessa anche per la situazione internazionale contrassegnata da conflitti e tensioni: “Dicono che inizierò delle guerre, ma non lo farò, vi metterò fine”. Come sta reagendo il mondo dello spettacolo alle novità politiche e alle prospettive future? La sconfitta di Harris La maggior parte dello star system attuale disi era prodigato a favore della Harris, organizzando raccolte fondi su Zoom, condividendo messaggi di supporto sui social media e partecipando attivamente soprattutto nei territori “in bilico” (i cosiddetti Swing States), dove, dai sondaggi, non emergeva una netta preferenza né per l’uno né per l’altra candidata in lizza.