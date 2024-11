Gaeta.it - Atletica Vomano: il 1° dicembre gran incontro su come lo sport promuove il territorio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nell’ambito delle iniziative che colleganoe opportunità di sviluppo locale, l’, insieme al Comitato Regionale Abruzzese dell’A.S.C., organizza unche affronterà l’importanza del marketingivo e il suo impatto sulla valorizzazione dei territori. La manifestazione, dal titolo “Lomette in rete il“, avrà luogo presso il Ferretti Village di Silvi il 1°2024, riunendo esperti e rappresentanti istituzionali con l’obiettivo di esplorarel’organizzazione di eventiivi possa fungere da potente strumento comunicativo per le città.Il ruolo del marketingivo nella promozione territorialeIl marketingivo è una disciplina che sta assumendo sempre maggior rilevanza, non soltanto nel contesto delle vendite e delle sponsorizzazioni, ma ancheveicolo per la promozione di un