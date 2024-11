Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2024 ore 20:30

DEL 16 NOVEMBREORE 20.20 FEDERICO ASCANIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E Più AVANTI ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA A24TERAMOIN ESTERNA LA CIRCONE è SCORREVOLECI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO è RALLENTATO TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDOA SUD DELLA CAPITALESULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIASULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTELNO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINAINFINE UN’INDICAZIONE SUL METEODALLE PRIME ORE DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE, CON ROVESCI ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO.