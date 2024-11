Terracina, approvato in Consiglio Comunale il Bilancio Consolidato 2023

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 novembre 2024 – È statoinilper l’esercizioai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011. Il, come spiegato in Aula dall’Assessore alAngelina Tasciotti, ha lo scopo di rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale in maniera trasparente, veritiera e corretta, il risultato economico dell’attività svolta dal Comune attraverso i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.In sostanza, il Comune funge da capofila e deve aggregare i numeri del propriocon quelli dei bilanci delle società controllate e partecipate, con l’obiettivo di avere una rappresentazione globale del patrimonio del Gruppo Amministrazione Pubblica. Ovviamente, come sottolineato dall’Assessore Tasciotti, il processo prevede lo svolgimento di una serie di attività molto complesse.