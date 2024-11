Ilrestodelcarlino.it - Senso civico e amore per l’ambiente. Rinasce l’aiuola dell’Alda Costa: "È stato un lavoro di squadra"

L’Ics AldaFerrara, in collaborazione con l’associazione Garden Club Ferrara, propone una serie di iniziative per la Festa dell’Albero 2024. Oggi in tutta Italia si celebra la Giornata internazionale degli alberi, istituita dalla legge numero 10 del 2013 con lo scopo di sensibilizzare tutti i cittadini alla cura del patrimonio arboreo, dei boschi e del verde urbano. Il programma della giornata di oggi riporta all’attenzione degli studenti, famiglie e cittadinanza l’intervento di recupero delche si trova davanti alla scuola primaria Alda, in Via Previati, 31. È infatti trascorso un anno dall’attuazione del Patto di collaborazione tra il Comune di Ferrara, l’associazione garden club Ferrara e l’Ics AldaFerrara per la cura dello spazio verde, reso possibile grazie al Regolamento comunale per la cura e riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche.