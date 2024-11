Gaeta.it - La Benacquista Assicurazioni Latina annuncia Alberto Martelossi come nuovo allenatore

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laha recentemente comunicato la nomina di, dopo l’esonero di coach Origlio dovuto a prestazioni insoddisfacenti. Questa decisione segna un cambiamento importante per il club, che cerca di risollevare le proprie sorti nel campionato attuale.porta con sé un bagaglio di esperienza considerevole, avendo allenato in diverse categorie del basket italiano, dalla Serie A2 alla Serie B.Chi èè unfriulano nato nel 1966, riconosciuto per il suo percorso significativo nel mondo del basket italiano. Con oltre due decenni di carriera alle spalle, ha ricoperto ruoli importanti in vari club, raggiungendo risultati notevoli. La sua carriera è caratterizzata da diverse tappe nelle quali ha mostrato le sue doti diesperto.