Gaeta.it - Divisioni nell’opposizione per il “Salva Milano”: approvata la proposta di legge urbanistica

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il dibattito sulladi, nota come “”, si è intensificato in aula alla Camera, evidenziando fortiall’interno delle forze politiche. Questa, che si propone di fare chiarezza sulle disposizioni urbanistiche ed edilizie, è stata sostenuta da Partito Democratico e centrodestra, che hanno votato contro le pregiudiziali di incostituzionalità sollevate da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. La questione è cruciale per il futuro di numerosi cantieri nella capitale lombarda.Il significato del “”Il provvedimento ha come obiettivo primario quello di snellire le procedure burocratiche legate alla costruzione di nuovi edifici a. Questo intervento legislativo mira a rilanciare il settore edile, sostenendo le iniziative di costruzione in aree già urbanizzate.