Gaeta.it - Ancona: Preoccupanti Dati sulla Sicurezza Stradale Presentati al Teatro delle Muse

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una recente indagine realizzata da YouGov per Locauto ha svelato una serie di comportamentiin merito allatra gli abitanti die provincia. Questi risultati,durante un evento al, pongono in luce la necessità di maggiore consapevolezza e responsabilità al volante. La ricerca si è concentrata su vari aspettiabitudini di guida dei cittadini, rivelando abitudini che richiedono una riflessione urgente da parte della comunità.Isconfortantiguida adSecondo l’analisi, una significativa percentuale di residenti ade nei suoi dintorni ha dichiarato di non essere completamente a conoscenzaregole stradali. L’81% degli intervistati ha riconosciuto la necessità di rivedere alcune norme, mentre il 60% ha ammesso di utilizzare il telefono cellulare mentre guida.