Spese funebri e donazioni in memoria | il personal fundraising può aiutare in un momento doloroso

“’Nu rre, ‘nu maggistrato, ‘nu grand’ommo/ Trasenno stu canciello ha fatt’o punto/ C’ha perzo tutto, ‘a vita e pure ‘o nomme/ Tu nu t’hè fatto ancora chistu cunto?”“Ancora non ti sei fatto questo conto?”, si chiedeva Totò nella sua ‘A livella. E se il defunto in vita non ci aveva mai pensato, o non ne aveva avuto tempo o possibilità, toccherà ai suoi cari, aldella dipartita, intraprendere il triste rito fatto di calcoli e conteggi per assicurargli un funerale e una sepoltura dignitosi. I costi dellevariano a seconda del Comune di appartenenza, ma tra prezzo del rito, bara, sepoltura, diritti cimiteriali, loculo eaccessorie si può anche arrivare a diecimila euro. Quello funebre, soprattutto negli ultimi anni, ha raggiunto un costo che mina la democraticità della morte recitata da Totò.