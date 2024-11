Lanazione.it - Rompere il silenzio senza paure “Coltiviamo il rispetto tra generi“

Leggi su Lanazione.it

La parola d’ordine è “il“ e la mission dichiarata è schierarsi, con l’arma della prevenzione e dell’accoglienza, contro ogni forma di violenza di genere. La Fondazione Onda ETS, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, lancia così la quarta edizione dell’(H) Open Week che si terrà dal 21 al 27 novembre con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza aile avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Gli oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati e i centri antiviolenza aderenti all’iniziativa in questa settimana promuovono eventi di informazione e sensibilizzazione.