L'Italia vince la Billie Jean King Cup (la Davis femminile): 2-0 alla Slovacchia

laCup (la): 3-0Trionfo Italia nel tennis. Le azzurre hanno vinto laCup ossia la Coppa(quella che un tempo era la Federation Cup) che si è svolta a Malaga (come quella maschile). Quinta vittoria per le azzurre. Battuta in finale laper 2-0 con successi in due set di Bronzetti e Paolini. Hanno vinto nettamente i loro singolari. Non c’è bisogno di giocare il doppio. È stata un’annata strepitosa per il tennis italiano, anche in versione. Con le due finali di Paolini al Roland Garros e a Wimbledon, l’oro olimpico in doppio con Sara Errani. Successo grazie anche a Tatiana Garbin capitano non giocatore.L'articololaCup (la): 2-0ilNapolista.