Iodonna.it - Il ragazzo, considerato "influencer di santità" e "patrono di internet", sarà elevato agli onori degli altari durante la Giornata degli adolescenti

Carlo Acutisproclamato santo il prossimo anno. Il giovane milanese, innamorato dell’Eucaristia eda tanti “di” e “di”,la, in programma dal 25 al 27 aprile. È stato Papa Francesco ad annunciarlo nel corso dell’udienza generale del 20 novembre. Oltre ad Acutis, il prossimo anno, in occasione del Giubileo 2025,proclamato santo anche Pier Giorgio Frassati. Papa Francesco: «Le case si riempiono di cani e gatti, ma si svuotano di figli» X Leggi anche › L’appello al Papa del “Cammino per gli animali”: «Uomini e animali, ugualmente sacri» Carlo Acutissanto il prossimo annoSecondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, «La messa presieduta dal Papa è prevista per domenica, 27 aprile alle ore 10.