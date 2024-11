Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Giorgio Furlani blinda Matteo Gabbia. I dettagli del rinnovo

Leggi su Dailymilan.it

Ilsi muove sule l’amministratore delegatoè pronto are: ecco il nuovo contrattoè davvero a un passo daldi contratto con il. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, l’entourage del giocatore e la dirigenza del club di via Aldo Rossi avrebbero trovato l’accordo per il prolungamento del difensore classe 1999, che è stato sicuramente uno dei più in forma di questo inizio di campionato (tolti i recenti problemi fisici).Viste le ottime prestazioni, infatti, ilha deciso di premiare, con un importante aumento dello stipendio. Il numero 46 rossonero dovrebbe, quindi, percepire 2,2 milioni di euro netti a stagione, contro il milione che percepiva con il contratto in scadenza nel 2026. La nuova deadline è fissata, invece, per il 2029, con opzione per il 2030.