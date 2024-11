Ilfogliettone.it - Attacco ucraino con missili americani Atacms: tensione alle stelle mentre Mosca minaccia risposta nucleare

Le Forze di Difesa ucraine hanno colpito per la prima volta il territorio russo utilizzando ibalistici a lungo raggiodi fabbricazione statunitense. Secondo fonti delle Forze di Difesa di Kiev, il bersaglio sarebbe stato un deposito militare nei pressi della città di Karachev, nella regione di Bryansk. La notizia, inizialmente riportata da RBC-Ucraina e confermata da altre testate locali, non ha trovato però conferme ufficiali da parte delle autorità ucraine.Il raid e i dettagli sull’arsenale colpitoLo Stato Maggioreha dichiarato che, nella notte tra il 18 e il 19 novembre, le truppe hanno attaccato un arsenale logistico russo vicino Karachev, evitando di specificare l’arma utilizzata. Tuttavia, una fonte di Forbes Ucraina ha identificato il bersaglio come il 67° arsenale della Direzione principalestica e artiglieria russa.