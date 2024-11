Trump nomina dr Oz all' agenzia Salute

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.25 DonaldMehmet Oz, il chirurgo cardiotoracico famoso grazie allo show televisivo 'Dr.Oz Show', alla guida del Center for Medicare & Medicaid Services,l'federale che fa capo al Dipartimento dell sanità che gestisce i programmi del medicare e lavora con gli stati per il Medicaid. Il Medicare è l'assicurazione sanitaria federale per chi ha oltre 65 anni, mentre il Medicaid, il programma federale che offre l'assicurazione sanitaria alle famiglie a basso reddito.