Gaeta.it - Tentativo di furto nell’ufficio postale di Acerra: ladri rubano roller cash vuoti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un insolito episodio disi è verificato ad, dove un gruppo diha tentato un colpoin via Benevento, portando con sé deiche, nella sfortuna dei malviventi, si sono rivelati completamente. Il fatto è accaduto poco prima dell’alba di oggi e ha attirato l’attenzione dei Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto dopo che l’allerta era stata lanciata tramite il numero di emergenza 112. Questodi, purtroppo per i, ha evidenziato la loro inesperienza nel pianificare un colpo.L’incursione deie l’allertaLa scena del crimine è stata ben illuminata dai sistemi di video sorveglianza presenti. Gli operatori delle forze dell’ordine sono subito corsi a esaminare i filmati per raccogliere indizi utili.