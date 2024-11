Quotidiano.net - Regionali, l’analisi dei politologi: “Hanno vinto i sindaci e le coalizioni allargate”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 novembre 2024 – Così come avvenuto in Liguria, lenonscaldato il cuore degli elettori e tra i vincitori spicca ancora una volta l’astensionismo. Ne parliamo con iGianfranco Pasquino e Paolo Pombeni. Questa doppia vittoria per il centrosinistra significa che il vento sta cambiando e che ci saranno riflessi sul Governo? Pombeni: “Saranno riflessi modesti e discenderanno soprattutto dalla distribuzione dei voti dei partiti. FI ne esce molto meglio della Lega e questo potrebbe avere conseguenze sugli equilibri interni. FdI mostra invece di avere un problema con la sua classe dirigente che dovrà affrontare”. Pasquino: “Si è levato un venticello leggero. Più significativo in Umbria dove si ritorna dopo 5 anni ad una posizione politica storica, piuttosto che in Emilia-Romagna dove il risultato era più scontato.