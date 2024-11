Ilrestodelcarlino.it - Montagne di sabbia per proteggere il litorale

Lavori in corso in vista dell’intervento di ripascimento che dovrà ripristinare il profilo degli arenili sui sette chilometri di spiaggia di Bellaria Igea Marina. Insieme al ‘ricaricamento’ delle scogliere, col posizionamento di nuovi massi ciclopici nei pericolosi varchi che si sono creati negli anni, servirà la ricollocazione dellaerosa da burrasche e mareggiate, a cura della Regione Emilia Romagna: opera fondamentale per l’economia turistica. Gli operatori balneari chiederanno alla Regione un intervento supplementare: "L’auspicio e la nostra richiesta agli enti preposti, nell’incontro che faremo nelle prossime settimane – spiega il presidente della Cooperativa bagnini Paolo Rinaldini – è che si intervenga anche per ripianare, e portare a livello, i due lunghi avvallamenti, per non dire vere e proprie buche, che negli ultimi anni si sono prodotti in due zone del nostro arenile, Cagnona e porto lato Igea".