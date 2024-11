Gaeta.it - Le madri dei ragazzi condannati per stupro di gruppo raccontano il loro punto di vista

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le vicende legate a reati di violenza sessuale non solo colpiscono le vittime, ma incidono profondamente anche sulle famiglie degli autori. Recentemente, alcuni media hanno interto le mamme di trecoinvolti in un caso didiavvenuto a Palermo. Le testimonianze rivelano dinamiche familiari complesse, preoccupazioni per il futuro deifigli e un chiaro rifiuto di accettare l’etichetta di “mostri” per i.Il contesto dell’accadutoL’episodio in questione ha avuto luogo nell’estate scorsa in un cantiere abbandonato del Foro Italico di Palermo, dove sette giovani sono statiperai danni di una ragazza di diciannove anni. La notizia ha avuto forte eco, generando indignazione e una reazione accesa nel dibattito pubblico.