L' agenda di Michele de Pascale | cosa farà ora il neo governatore dell’Emilia Romagna

Bologna, 19 novembre 2024 –dearriva in viale Aldo Moro da neo-presidente della Regione a mezzogiorno, conscio “dell’impegno che questo risultato (56.8%) così importante e largo comporta”. In giacca nera, camicia bianca e jeans, ormai una divisa d’ordinanza, fa una sintesi dei risultati: “Il centrosinistra è maggioranza ovunque, a parte Piacenza”. Poi, da ormai ex sindaco di Ravenna, ricorda l’ottimo risultato dei colleghi primi cittadini: “I dem hanno avuto grandi risultati dappertutto e, in particolare, in tutte le provinceil primo degli eletti Pd è stato sindaco”. Poi, guarda alle recenti elezioni Regionali, dove, ammette de, sempre i sindaci hanno vinto tre a zero (in Liguria, in Emilia-e in Umbria con Marco Bucci, lui stesso e Stefania Proietti).