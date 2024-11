Gamberorosso.it - «La tradizione è una scusa per mangiare carne». Intervista a Coatta Vegana, l’anti-carnista che spiega il veganismo di borgata

Leggi su Gamberorosso.it

Le sue risposte ai carnisti sono ormai celebri, l’ultima ha colpito (per la seconda volta) anche Giorgione: quel sistema ideologico che legittima lo sfruttamento animale è stato definito carnismo dalla psicologa Melanie Joy, ma in Italia questo concetto lo ha fatto conoscere lei, l’unica e sola, l’influencer che usa il linguaggio popolare per parlare di, ilin chiaveraAl secolo Federica Valentini, la(più di 65mila follower su Instagram) ha portato un nuovo modo stare sui social: basta diplomatismo, «anche i vegani mandano a quel paese». Il suo profilo è un susseguirsi di reel spassosi in cui risponde alle critiche con un registro volutamente basso, di, ma nella vita insegna italiano al liceo, ha una collezione di libri di Aldo Fabrizi ed è appassionata di storia della gastronomia.