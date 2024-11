Ilgiorno.it - Chiusura centri sociali, passa la mozione in consiglio regionale

Milano – Con 42 voti favorevoli e 20 contrari è stata approvata inlacon primo firmatario Giacomo Zamperini (Fdi) che invita presidente e giunta ad avviare una ricognizione e una verifica della regolarità deipresenti in Lombardia. Non solo, il documento chiede "di adottare provvedimenti concreti per ladi tutti iche risultino in violazione delle leggi e delle normative e di avviare un confronto con le proprietà degli stabili/aree occupate abusivamente dai cosiddetti "" al fine di accertare se istanze di sgombero emesse dal Tribunale siano state portate a termine”. Sullo sfondo della vicenda la recente sentenza della Corte d'Appello civile che ha condannato il Viminale a un risarcimento di 3 milioni di euro nei confronti della famiglia Cabassi, proprietaria dell'immobile occupato dal centro sociale Leoncavallo.