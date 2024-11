Lanazione.it - "Che fine ha fatto il dirigente delegato alla sicurezza urbana?"

Leggi su Lanazione.it

"Una città pulita e sicura èbase di tutto, la cornice, ma al tempo stesso l’architrave, del nostro essere comunità vivibile, accogliente e inclusiva". Il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci interviene sugli ultimi episodi di violenza tra giovanissimi avvenuti in città e critica le scelte dell’amministrazione comunale. "Se fossimo stati eletti – dice l’ex candidato a sindaco – avremmo dato il via, già nei primi cento giorni di mandato, ad una centrale operativa attiva ventiquattrore al giorno, per una gestione attenta, puntuale ed efficace delle telecamere. Tutto questo sarebbe stato possibile con un gruppo di lavoro appositamente dedicato e con personale qualificato e competente destinato a questa attività di prevenzione e repressione. Questa amministrazione invece, oltre a sterili proclami, non ha mosso un dito.