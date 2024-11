Gaeta.it - Arresti per violenza di genere: due casi distinti nel cosentino suscitano preoccupazione

Nel, due episodi didihanno portato all'arresto di due uomini, evidenziando un problema serio e attuale in cui la sicurezza delle donne è messa a rischio. Le forze dell'ordine sono intervenute in diverse oconi, raccogliendo testimonianze che sottolineano la gravità della situazione. Questo articolo esplora i dettagli dei dueavvenuti a Cosenza e Rende, analizzando i comportamenti degli autori e le reazioni delle autorità competenti.L'aggressione in famiglia a CosenzaA Cosenza, un intervento da parte dei carabinieri ha portato all'arresto di un uomo di 47 anni, già convivente con la vittima, accusato di maltrattamenti in famiglia. La segnalazione è arrivata da una donna che, spaventata e ferita, ha chiesto aiuto. Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, l'aggressione non sarebbe stata un episodio isolato.