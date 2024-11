Lanazione.it - San Terenzo: lavori nell'area della passeggiata intorno a largo Pertini

Leggi su Lanazione.it

San, 18 novembre 2024 – In pieno svolgimento idi riqualificazionelungomare. Un primo lotto era già stato effettuato lo scorso inverno nel tratto tra piazza Brusacà e la porzione antistante villa Magni; oggi si conclude il restauroa restante parte, fino al Colombo. L’intervento viene svolto in due momenti: si parte dalla rigenerazionepavimentazione per poi completare l’opera con il restauro del pergolato erecinzione del parco giochi del borgo. “Il lungomare di Sangià riqualificato anni addietro, aveva bisogno di un intervento radicale di rigenerazionepavimentazione usurata. Il fronte mare è uno dei biglietti da visita del nostro territorio, battuta ogni anno da migliaia di visitatori e necessitava un restauro attento e funzionale” spiega Marco Russo, assessore aipubblici del Comune di Lerici.