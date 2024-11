Roma poliziotto muore nello scontro fra due volanti | chi era la vittima VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

Faceva parte della Fiamme Oro Rugby. Un atleta al servizio dei cittadini, per difendere la loro sicurezza. E aveva soltanto 32 anni Amar Kudin, ilmorto nell’incidente stradale fra due.La tragedia è avvenuta durante la notte a, in via dei Monfortani, nel quartiere Torrevecchia.Nell’impatto, oltre a perdere la vita Kudin, una donna e un uomo sono rimasti feriti: sono ricoverati al San Camillo e un uomo all’ospedale Santo Spirito. #Incidente mortale conpolizia coinvolte: direttahttps://t.co/cSgvADv0rr— Local Team (@localteamit) November 18, 2024 Il 32enne era il passeggero nell’auto che si è capovolta dopo l’impatto violentissimo ed è morto sul colpo.Era in servizio al Commissariato Primavalle. Nato in Croazia, trasferitosi in Italia in giovane età e cresciuto a Treviso, si è poi spostato nella Capitale.