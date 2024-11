Ilrestodelcarlino.it - Mariani, riprodotte le sfere. Una al posto di quella rotta

Le iconichedel ceramista Guido, opere che fanno parte dell’arredo urbano faentino fungendo da eleganti dissuasori alla base della torre civica in piazza del Popolo, saranno rifatte per la prima volta da Elvira Keller, ceramista napoletana di nascita e faentina d’adozione, che riprodurrà lesu mandato del Comune. Nel tempo è capitato più volte che lefossero danneggiate, prevalentemente da mezzi motorizzati. L’ultima volta poco tempo fa. Nel 2023 fu un mezzo di Poste Italiane che, urtando una dellecon la parte anteriore, spezzò a metà la sfera, sbriciolandola in parte. Il progetto dellefu anche ripreso qualche anno prima dagli studenti dell’Isia, e prima ancora fecero clamore le ‘blu’ di, che furono però danneggiate dai vandali. In ogni caso, in seguito all’ultimo episodio, non potrà essere, scomparso nel 2021, a occuparsi del ripristino.