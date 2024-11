Gaeta.it - Il volo annuncia il nuovo album “Ad Astra” e il tour 2025: tutte le date e le novità

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il, il celebre trio musicale italiano, ha di recente avviato il suo World2024/, riscuotendo un clamoroso successo in Giappone e nelle più importanti capitali europee. Con numerosi concerti sold-out, il gruppo si prepara ora a lanciare una nuova edizione del suo, intitolata “Ad“. Questa versione, disponibile in preordine, sarà rilasciata il 29 novembre 2024 e include una selezione di brani inediti, segnando un’importante tappa nella carriera del trio.“Ad” e i suoi brani inediti“Ad“ si distingue per offrire ai fan cinque nuove tracce che arricchiscono l’originale, pubblicato il 29 marzo. Tra queste, spicca una reinterpretazione in inglese del brano “Capolavoro”, che recentemente ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro durante il Festival di Sanremo 2024.