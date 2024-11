Laprimapagina.it - Gli azzurri avranno un’avversaria più dura e il ritorno in trasferta

Portogallo, Spagna o Germania al posto delle più “abbordabili” Croazia, Olanda o Danimarca. Qualificarsi per secondi ai quarti di Nations equivale per l’Italia di Spalletti un turno più difficile. Aglisarebbe bastato perdere di un gol contro la Francia, invece l’1-3 condanna la Nazionale al secondo posto nel gruppo e a un sorteggio più complicato.Il sorteggio dei quarti sarà venerdì a mezzogiorno. L’Italia può essere abbinata a una delle tre prime degli altri gruppi, che già si conoscono: Portogallo, Spagna o Germania. I quarti si giocheranno il 20 e il 23 marzo, l’Italia sarebbe stata in campo in ogni caso ma così avràpiù difficile e giocherà l’andata in casa, ilin.Il 13 dicembre a Zurigo è in programma il sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2026.