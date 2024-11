Inter-news.it - Deschamps anche su Thuram: «I nostri attaccanti hanno fatto bene!»

Didierha elogiato sulla Rai la prestazione dei suoistasera in Italia-Francia.Marcustra i protagonisti. PRESTAZIONI – Marcusha conquistato oggi il posto da titolare e messo in estrema difficoltà la difesa dell’Italia. La Francia ha vinto per 3-1, Didierha esaltato la prestazione dei suoi: «Idifesocreato molte difficoltà all’Italia a livello tattico essendo tre contro tre. La squadra ha risposto, hoscelte sui calci piazzati studiando le posizioni. L’Italia è una squadra di qualità, ho cambiato 7 giocatori mavinto comunque. Abbiamo acquisito ossigeno e nuovi giocatori oggi sono cresciuti. Un grande momento per tutti!»Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (su: «I!»)© Inter-News.